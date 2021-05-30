Глава МИД Белоруссии допустил, что россиянку Сапегу помилуют

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, скорее всего, состоится в республике. Также он допустил, что девушку помилуют.

"Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Белоруссии — с учётом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью "Коммерсанту".

Макей добавил, что после суда возможны различные варианты: Сапега может быть помилована решением президента Белоруссии или передана отбывать наказание в Россию. Министр иностранных дел уточнил, что "надо подождать".

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько может затянуться рассмотрение дела, если суд будет проходить в Белоруссии, Макей отметил, что это "зависит от того, какие материалы есть у следствия и какая доказательная база существует".

"Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", — подчеркнул он.