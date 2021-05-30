Глава МИД Белоруссии допустил, что россиянку Сапегу помилуют
При этом он заметил, что после решения суда гражданка РФ может быть помилована решением белорусского лидера.
София Сапега. Фото © Соцсети
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, скорее всего, состоится в республике. Также он допустил, что девушку помилуют.
"Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Белоруссии — с учётом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью "Коммерсанту".
Макей добавил, что после суда возможны различные варианты: Сапега может быть помилована решением президента Белоруссии или передана отбывать наказание в Россию. Министр иностранных дел уточнил, что "надо подождать".
Кроме того, отвечая на вопрос, насколько может затянуться рассмотрение дела, если суд будет проходить в Белоруссии, Макей отметил, что это "зависит от того, какие материалы есть у следствия и какая доказательная база существует".
"Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", — подчеркнул он.
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA и главредом также признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем. Это произошло в Минске 23 мая после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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