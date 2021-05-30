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Появились фото последствий стрельбы экс-пэпээсника в Екатеринбурге

В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

30 мая, 20:19

В Сети появились фотографии последствий стрельбы экс-сотрудника ППС из Екатеринбурга Сергея Болкова. Кадры опубликованы в твиттере "Новой газеты".

На снимках видны разбитые стёкла окон, дверей и лобового стекла машины.

  • Фото © Twitter / "Новая газета"
    Фото © Twitter / "Новая газета"
  • Фото © Twitter / "Новая газета"
    Фото © Twitter / "Новая газета"
  • Фото © Twitter / "Новая газета"
    Фото © Twitter / "Новая газета"
  • Фото © Twitter / "Новая газета"
    Фото © Twitter / "Новая газета"

Фото © Twitter / "Новая газета"

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СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. Болкова планируется направить на психиатрическую экспертизу.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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