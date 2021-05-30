Появились фото последствий стрельбы экс-пэпээсника в Екатеринбурге
В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.
В Сети появились фотографии последствий стрельбы экс-сотрудника ППС из Екатеринбурга Сергея Болкова. Кадры опубликованы в твиттере "Новой газеты".
На снимках видны разбитые стёкла окон, дверей и лобового стекла машины.
Напомним, мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. Болкова планируется направить на психиатрическую экспертизу.
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