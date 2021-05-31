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Атомный подводный ракетоносец "Князь Олег" начал первый испытательный выход в море

В ходе испытаний предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Баренцева моря по цели на камчатском полигоне Кура.

31 мая, 01:54
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А" начал первый испытательный выход в море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства уточнил, что 30 мая вечером "Князь Олег" вышел в Белое море. При этом в пресс-службе ПО "Севмаш", где ведётся строительство подлодок данного проекта, не стали комментировать появившуюся информацию.

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Согласно предыдущим планам, первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" должен был войти в состав флота ко Дню ВМФ России, который в этом году выпадает на 25 июля. По данным источника агентства, это событие в указанные сроки не произойдёт, поскольку в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

В данный момент в боевом составе Военно-морского флота РФ находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега" ещё три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" на разных стадиях строительства. Каждая из субмарин проектов 955/955А вооружена арсеналом из 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что до конца текущего года Военно-морской флот России усилят тремя атомными подводными лодками: "Князем Олегом" проекта 955А и многоцелевыми "Казанью" и "Новосибирском" проекта 885М.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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