Минфин США подтвердил возобновление санкций против ряда компаний Белоруссии с 3 июня

Министерство финансов США подтвердило, что уже с 3 июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента, связанного с самолётом компании Ryanair, экстренно приземлившимся в Минске 23 мая. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Под ограничительные меры Вашингтона попадут в том числе компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американский филиал. Также санкции затронут неназванного производителя шин, предприятие по производству удобрений и производителя красок.