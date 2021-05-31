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Минфин США подтвердил возобновление санкций против ряда компаний Белоруссии с 3 июня

В частности, под ограничительные меры Вашингтона попадут компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американский филиал.

31 мая, 01:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство финансов США подтвердило, что уже с 3 июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента, связанного с самолётом компании Ryanair, экстренно приземлившимся в Минске 23 мая. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Под ограничительные меры Вашингтона попадут в том числе компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американский филиал. Также санкции затронут неназванного производителя шин, предприятие по производству удобрений и производителя красок.

США заявили о введении санкций против Белоруссии

США заявили о введении санкций против Белоруссии

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий республики, которые были освобождены из-под действия рестрикций серией генеральных лицензий Минфина. До этого США приостанавливали действие санкций, введённых в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и её американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой. Сейчас блогер находится в СИЗО КГБ Белоруссии. Россиянка арестована на два месяца.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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