Семья российского лётчика Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании

Жена и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут, направили президенту США Джо Байдену прошение о его помиловании. Об этом сообщил адвокат мужчины Алексей Тарасов.

"Письмо было отправлено на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю Блинкену", — цитирует юриста ТАСС.

Защитник уточнил, что это просто письмо о помиловании, речь об обмене заключёнными не идёт. Тарасов отметил, что прошение основано на гуманитарных соображениях, ведь Ярошенко страдает от нескольких заболеваний и не может видеться с родственниками.

Ранее жена лётчика Виктория в беседе со СМИ призналась, что вместе с дочерью Екатериной видела близкого человека только дважды за последнее время: в 2011 и 2018 году. Поездку в США осложняют высокие цены на билеты и проблемы с получением виз.