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Семья российского лётчика Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании

Адвокат россиянина отметил, что прошение основано на гуманитарных соображениях, ведь Ярошенко страдает от нескольких заболеваний и не может видеться с родственниками.

31 мая, 01:21
<p>Екатерина и Виктория Ярошенко. Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Екатерина и Виктория Ярошенко. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Жена и дочь российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут, направили президенту США Джо Байдену прошение о его помиловании. Об этом сообщил адвокат мужчины Алексей Тарасов.

"Письмо было отправлено на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю Блинкену", — цитирует юриста ТАСС.

Защитник уточнил, что это просто письмо о помиловании, речь об обмене заключёнными не идёт. Тарасов отметил, что прошение основано на гуманитарных соображениях, ведь Ярошенко страдает от нескольких заболеваний и не может видеться с родственниками.

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Ранее жена лётчика Виктория в беседе со СМИ призналась, что вместе с дочерью Екатериной видела близкого человека только дважды за последнее время: в 2011 и 2018 году. Поездку в США осложняют высокие цены на билеты и проблемы с получением виз.

Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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