Французский шеф-повар Жером Риго, который несколько лет проработал в Кремле, рассказал о кулинарных предпочтениях президента России Владимира Путина. Этим он поделился в интервью изданию Paris Match.

По словам повара, российский лидер предпочитает мясные блюда, при этом нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который был президентом страны с 2008 по 2012 год, любит рыбу под кисло-сладким соусом.

"Перед началом рабочего дня армейские врачи проверяли мои продукты в лаборатории. Мне нужно было ждать их разрешения, чтобы накрыть стол для президента под пристальным наблюдением врачей и военных", — признался повар.