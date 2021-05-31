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Мясо или рыба: Бывший кремлёвский повар из Франции раскрыл кулинарные предпочтения Путина и Медведева

По словам Жерома Риго, все продукты на кухне перед приготовлением проверялись в лаборатории.

31 мая, 00:58
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Французский шеф-повар Жером Риго, который несколько лет проработал в Кремле, рассказал о кулинарных предпочтениях президента России Владимира Путина. Этим он поделился в интервью изданию Paris Match.

По словам повара, российский лидер предпочитает мясные блюда, при этом нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который был президентом страны с 2008 по 2012 год, любит рыбу под кисло-сладким соусом.

Повар из Франции рассказал о работе в Кремле и широкой русской душе

Повар из Франции рассказал о работе в Кремле и широкой русской душе

"Перед началом рабочего дня армейские врачи проверяли мои продукты в лаборатории. Мне нужно было ждать их разрешения, чтобы накрыть стол для президента под пристальным наблюдением врачей и военных", — признался повар.

Ранее кремлёвский повар Анатолий Галкин рассказал о любимом рецепте борща Владимира Путина. Он также вспомнил, какой вариант блюда предпочитали Борис Ельцин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачёв.

Шеф-повар Кремля раскрыл, какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачёв

Шеф-повар Кремля раскрыл, какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачёв

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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