Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк в своей статье восхитилась традиционным русским десертом — яблочной пастилой. Она также напомнила, что данное угощение ели с чаем ещё в Российской империи.

Как известно, для приготовления этого старинного десерта следует смешать яблочное пюре, яичные белки и сахар, а затем интенсивно всё взбить.

"То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и лёгкое, как пуховая подушка", — отметила Эвбенк.

Получившийся крем нужно выпекать на сковороде при низкой температуре несколько часов, пока не получится "мягкий зефир" с чётким ароматом яблок.

"Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам", — считает автор.

В свою очередь писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Однако ранее десерт представлял собой фруктовое пюре, подслащенное мёдом. Гольдштейн предположила, что название сладости происходит от слова "постель". Вероятно, из-за того, как она выглядела в деревянных лотках для сушки.