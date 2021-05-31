В доме экс-мэра Владивостока Гуменюка проходят обыски

Утром 31 мая правоохранители пришли с обысками домой к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", — приводит слова Римской ТАСС.

Подробности оперативных мероприятий пока не известны, однако СМИ сообщают, что обыски также проходят по нескольким адресам.