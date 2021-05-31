В доме экс-мэра Владивостока Гуменюка проходят обыски
Также оперативные мероприятия проходят по нескольким адресам, с которыми может быть связан бывший глава города.
Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов
Утром 31 мая правоохранители пришли с обысками домой к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", — приводит слова Римской ТАСС.
Подробности оперативных мероприятий пока не известны, однако СМИ сообщают, что обыски также проходят по нескольким адресам.
Напомним, в конце мая мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.
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