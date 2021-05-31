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В доме экс-мэра Владивостока Гуменюка проходят обыски

Также оперативные мероприятия проходят по нескольким адресам, с которыми может быть связан бывший глава города.

31 мая, 00:13
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов

Утром 31 мая правоохранители пришли с обысками домой к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Об этом сообщила официальный представитель СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", — приводит слова Римской ТАСС.

Подробности оперативных мероприятий пока не известны, однако СМИ сообщают, что обыски также проходят по нескольким адресам.

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Напомним, в конце мая мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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