"Яндекс" объявил о покупке интернет-магазина KupiVIP

Компания "Яндекс" объявила о покупке интернет-магазина по продаже одежды, обуви и других товаров KupiVIP. Об этом сообщает пресс-служба интернет-холдинга. Отмечается, что сделка должна быть оформлена во втором квартале этого года после одобрения ФАС. При этом сумму договора стороны не разглашают.

В компании заявили, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и различных аксессуаров "благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP". Изначально "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы интегрируются друг с другом.

"Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс.Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", — отметили в "Яндексе".