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"Яндекс" объявил о покупке интернет-магазина KupiVIP

Сделка должна быть оформлена в скором времени, её сумму стороны пока не разглашают.

30 мая, 23:50
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Компания "Яндекс" объявила о покупке интернет-магазина по продаже одежды, обуви и других товаров KupiVIP. Об этом сообщает пресс-служба интернет-холдинга. Отмечается, что сделка должна быть оформлена во втором квартале этого года после одобрения ФАС. При этом сумму договора стороны не разглашают.

В компании заявили, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и различных аксессуаров "благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP". Изначально "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы интегрируются друг с другом.

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"Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс.Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", — отметили в "Яндексе".

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" заключила соглашение о покупке банка "Акрополь". Сумма сделки превысила один миллиард рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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