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Исполнивший роль Тарзана актёр погиб в авиакатастрофе в США

На борту самолёта с артистом находилась его жена, известный американский диетолог Гвен Лара.

30 мая, 23:22
<p>Джо и Гвен Лара. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1WVTAnpB7L/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joelaraofficial</a></p>

Джо и Гвен Лара. Фото © Instagram / joelaraofficial

Американский актёр, модель и кантри-музыкант Джо Лара, воплотивший образ Тарзана в телесериале "Тарзан. Героические приключения" (1996–2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, сообщила администрация округа Резерфорд.

Артист был в числе семерых пассажиров самолёта Cessna C501, который направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но рухнул в озеро вблизи Нашвилла. На борту с ним находилась жена, известный американский диетолог Гвен Лара.

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Джозеф Лара ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Помимо роли Тарзана он известен своим участием в сериалах "Спасатели Малибу" (1989–2001) и "Конан" (1997–1998).

Ранее Лайф писал о том, что умер кантри-певец Би Джей Томас, получивший пять премий "Грэмми".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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