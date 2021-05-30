Исполнивший роль Тарзана актёр погиб в авиакатастрофе в США

Американский актёр, модель и кантри-музыкант Джо Лара, воплотивший образ Тарзана в телесериале "Тарзан. Героические приключения" (1996–2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси, сообщила администрация округа Резерфорд.

Артист был в числе семерых пассажиров самолёта Cessna C501, который направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, но рухнул в озеро вблизи Нашвилла. На борту с ним находилась жена, известный американский диетолог Гвен Лара.

Джозеф Лара ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Помимо роли Тарзана он известен своим участием в сериалах "Спасатели Малибу" (1989–2001) и "Конан" (1997–1998).