"Всё более прозаично": Астрофизик предположил, что разведка США перепутала с НЛО российские дроны
По его словам, РФ якобы таким образом может проверять потенциал электронной разведки Штатов.
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Неопознанные летающие объекты, доклад о которых готовит разведка США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк в статье, опубликованной газетой New York Times.
"Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай", — предположил Фрэнк.
Учёный добавил, что российские и китайские спецслужбы якобы могут вынуждать американских пилотов включать радары и прочие приборы для обнаружения, чтобы оценить потенциал электронной разведки США. Ранее подобную стратегию применяли сами Штаты для проверки чувствительности советских радиолокационных систем, уточнил астрофизик.
Специалист отметил, что готов с "большим интересом" изучить доклад разведки Штатов, и призвал использовать "лучшие инструменты науки" для изучения данных об НЛО.
Напомним, ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.
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