Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Всё более прозаично": Астрофизик предположил, что разведка США перепутала с НЛО российские дроны

По его словам, РФ якобы таким образом может проверять потенциал электронной разведки Штатов.

30 мая, 23:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Неопознанные летающие объекты, доклад о которых готовит разведка США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк в статье, опубликованной газетой New York Times.

"Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай", — предположил Фрэнк.

Псаки заявила о подготовке США к вторжению НЛО

Псаки заявила о подготовке США к вторжению НЛО

Учёный добавил, что российские и китайские спецслужбы якобы могут вынуждать американских пилотов включать радары и прочие приборы для обнаружения, чтобы оценить потенциал электронной разведки США. Ранее подобную стратегию применяли сами Штаты для проверки чувствительности советских радиолокационных систем, уточнил астрофизик.

Специалист отметил, что готов с "большим интересом" изучить доклад разведки Штатов, и призвал использовать "лучшие инструменты науки" для изучения данных об НЛО.

Британия хочет создать отряд охотников на НЛО уже в следующем месяце

Британия хочет создать отряд охотников на НЛО уже в следующем месяце

Напомним, ранее бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих летающих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Британия хочет создать отряд охотников на НЛО уже в следующем месяце

сегодня в 03:38

Результаты озадачили: Учёные сравнили эффективность вакцин от ковида для женщин и мужчин

сегодня в 04:57

В Посольстве РФ в ЦАР пока не могут подтвердить информацию о гибели трёх россиян

сегодня в 22:45

Определены регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2020 году

сегодня в 23:03

Белоруссия ограничит импорт украинских товаров

сегодня в 22:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1