Неопознанные летающие объекты, доклад о которых готовит разведка США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк в статье, опубликованной газетой New York Times.

"Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай", — предположил Фрэнк.

Учёный добавил, что российские и китайские спецслужбы якобы могут вынуждать американских пилотов включать радары и прочие приборы для обнаружения, чтобы оценить потенциал электронной разведки США. Ранее подобную стратегию применяли сами Штаты для проверки чувствительности советских радиолокационных систем, уточнил астрофизик.