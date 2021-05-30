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Белоруссия ограничит импорт украинских товаров

В Минске считают, что именно Киев инициировал паузу в отношениях двух стран, чтобы понравиться своим покровителям.

30 мая, 22:36
<p>Фото © ТАСС / dpa</p>

Фото © ТАСС / dpa

Белоруссия ограничит импорт некоторых украинских товаров ровно на ту сумму, которую Минск потерял в торговле с Киевом, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Коммерсант".

Напомним, после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске Украина с 26 мая остановила авиасообщение с Белоруссией. Также украинским самолётам запрещено пересекать границу воздушного пространства республики. Минск называл решение Киева политическим и абсурдным. Украина, в свою очередь, приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.

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"Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли", прокомментировал Макей ответные меры Минска на действия Киева.

Дипломат не уточнил, какие именно меры имеет в виду. При этом подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в обострении ситуации, но будет действовать так, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных решений Украины. По мнению политика, именно Киев инициировал паузу в отношениях с Минском, чтобы понравиться своим покровителям.

Ранее Лайф писал о том, что на Украине предложили разорвать дипотношения с Белоруссией.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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