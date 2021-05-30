Белоруссия ограничит импорт украинских товаров

Дипломат не уточнил, какие именно меры имеет в виду. При этом подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в обострении ситуации, но будет действовать так, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных решений Украины. По мнению политика, именно Киев инициировал паузу в отношениях с Минском, чтобы понравиться своим покровителям.