New York Post: Лоббист "Северного потока — 2" спонсировал предвыборную кампанию Байдена

Предвыборную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена спонсировал американский экс-дипломат Ричард Бёрт, якобы связанный со строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в статье New York Post.

Со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии Штатов издание сообщает, что в октябре 2020 года Бёрт выделил четыре тысячи долларов штабу Байдена. А в марте того же года бывший дипломат перечислил 10 тысяч долларов политическому комитету Unite the Country, поддерживающему действующего главу Белого дома.

"Когда Ричард Бёрт предоставил пожертвование в Фонд победы Байдена, он не указал, что являлся зарегистрированным иностранным агентом, и в связи с этим не имеет права предоставлять средства", — заявил представитель нацкомитета Демократической партии.

По его словам, полученные от Бёрта средства были возвращены ему на прошедшей неделе после запроса журналистов.

В середине 80-х Ричард Бёрт занимал пост помощника госсекретаря по делам Европы и Канады. Также он работал в должности посла США в ФРГ и возглавлял делегацию США на переговорах с СССР по Договору об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Помимо этого, экс-дипломат консультировал избирательный штаб предыдущего президента США Дональда Трампа по вопросам внешней политики. Сейчас Бёрт, как утверждают журналисты, лоббирует "Северный поток — 2". По их словам, он представляет интересы немецких компаний Uniper и Wintershall, австрийской OMV, англо-голландской Shell и французской Engie.