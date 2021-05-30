New York Post: Лоббист "Северного потока — 2" спонсировал предвыборную кампанию Байдена
По информации СМИ, Ричард Бёрт перечислил 14 тысяч долларов в штаб кандидата от демократов.
Фото © ТАСС / AP
Предвыборную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена спонсировал американский экс-дипломат Ричард Бёрт, якобы связанный со строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в статье New York Post.
Со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии Штатов издание сообщает, что в октябре 2020 года Бёрт выделил четыре тысячи долларов штабу Байдена. А в марте того же года бывший дипломат перечислил 10 тысяч долларов политическому комитету Unite the Country, поддерживающему действующего главу Белого дома.
"Когда Ричард Бёрт предоставил пожертвование в Фонд победы Байдена, он не указал, что являлся зарегистрированным иностранным агентом, и в связи с этим не имеет права предоставлять средства", — заявил представитель нацкомитета Демократической партии.
По его словам, полученные от Бёрта средства были возвращены ему на прошедшей неделе после запроса журналистов.
В середине 80-х Ричард Бёрт занимал пост помощника госсекретаря по делам Европы и Канады. Также он работал в должности посла США в ФРГ и возглавлял делегацию США на переговорах с СССР по Договору об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Помимо этого, экс-дипломат консультировал избирательный штаб предыдущего президента США Дональда Трампа по вопросам внешней политики. Сейчас Бёрт, как утверждают журналисты, лоббирует "Северный поток — 2". По их словам, он представляет интересы немецких компаний Uniper и Wintershall, австрийской OMV, англо-голландской Shell и французской Engie.
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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Активно помешать запуску проекта пытались США, однако на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что введение санкций против "Северного потока — 2" негативно сказалось бы на отношениях США с Европой. По его словам, строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершён".
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