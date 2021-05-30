В Минске назвали беспочвенными слухи о поглощении Россией Белоруссии
По словам главы МИД страны Макея, руководство страны исходит из того, что национальный суверенитет обоих государств сохраняется.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Минске считают беспочвенными высказывания, что Россия "поглотит" Белоруссию "чуть ли не завтра". Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Опасения, которые высказываются, что Белоруссия чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны. Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется", — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью "Коммерсанту".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не "поглотит" республику. Белорусский лидер отметил, что больше всех заинтересован в независимости страны.
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