В Минске назвали беспочвенными слухи о поглощении Россией Белоруссии

В Минске считают беспочвенными высказывания, что Россия "поглотит" Белоруссию "чуть ли не завтра". Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

"Опасения, которые высказываются, что Белоруссия чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны. Мы исходим из того, что национальный суверенитет, государственный суверенитет обоих государств сохраняется", — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью "Коммерсанту".