В подмосковном Красногорске водитель внедорожника вылетел с дороги, снёс забор и врезался в жилой дом
К счастью, никто из людей не пострадал. А вот у авто серьёзно повреждена от удара передняя часть. Водителя задержали.
Фото © LIFE
В Подмосковье водитель внедорожника марки Jeep ехал на высокой скорости и в определённый момент не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого он сбил дорожный знак, снёс забор и врезался в жилой многоквартирный дом.
Всё произошло в Красногорске на улице Игоря Мерлушкина, 6. По данным Лайфа, в результате происшествия никто из людей не пострадал. А вот у белого внедорожника серьёзно повреждена от удара передняя часть.
После аварии местные жители окружили виновника инцидента и вступили с ним в перепалку. В ходе общения на повышенных тонах один из мужчин ударил водителя в лицо. Позже владельца транспортного средства задержали правоохранители.
Ранее в Кировской области разъярённая толпа едва не линчевала пьяного водителя, который сбил четырёх человек.
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