В подмосковном Красногорске водитель внедорожника вылетел с дороги, снёс забор и врезался в жилой дом. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Подмосковье водитель внедорожника марки Jeep ехал на высокой скорости и в определённый момент не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого он сбил дорожный знак, снёс забор и врезался в жилой многоквартирный дом.

Всё произошло в Красногорске на улице Игоря Мерлушкина, 6. По данным Лайфа, в результате происшествия никто из людей не пострадал. А вот у белого внедорожника серьёзно повреждена от удара передняя часть.

После аварии местные жители окружили виновника инцидента и вступили с ним в перепалку. В ходе общения на повышенных тонах один из мужчин ударил водителя в лицо. Позже владельца транспортного средства задержали правоохранители.