СМИ рассказали, как Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером

В 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за некоторыми европейскими политиками, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, слежку установили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Газета уточняет, что власти Дании предоставили американцам неограниченный доступ к специальной станции возле Копенгагена, откуда прослушивали телефоны и подключались к подводным кабелям интернет-провайдеров. Как выяснилось, следили не только за немецкими политиками, но и за датскими МИД и Минфином, а также за одной фирмой в секторе военно-промышленного комплекса.

Датское правительство узнало о сотрудничестве с американцами не позднее 2015 года из секретного доклада в связи со сведениями, опубликованными бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. Также в докладе говорилось о слежке за политиками Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Эти данные стали причиной ухода в отставку главы местной спецслужбы.