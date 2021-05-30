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Опубликовано 30 мая 2021, 23:36

В Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната

Всего же с начала года в различных частях страны из школ и вузов было похищено более 700 учащихся.

Группа вооружённых боевиков напала на школу-интернат в городе Тегина (штат Нигер) на западе Нигерии и похитила 200 учеников. Об этом сообщила местная газета Vanguard.

Как пишет издание, вооружённый налёт на здание школы произошёл 30 мая во второй половине дня. Боевики захватили 200 учеников и скрылись. В результате атаки убитых и раненых не обнаружено.

Более 500 учениц похищено из школы-интерната для девочек в Нигерии
Более 500 учениц похищено из школы-интерната для девочек в Нигерии

Отмечается, что похищения студентов и учеников с целью выкупа в последнее время участились в вузах и школах Нигерии. Так, с начала текущего года бандиты похитили более 700 учащихся. На севере Нигерии с марта закрыто более 600 школ. Власти усилили меры безопасности во всех учебных заведениях.

Ранее Лайф писал о том, что десятки человек пропали без вести после опрокидывания судна у берегов Нигерии.

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Фото © ТАСС / АР

Юлия Коновалова
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