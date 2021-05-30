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СМИ: Оружие открывшего огонь в Екатеринбурге было официально зарегистрировано

По данным источника в правоохранительных органах, нарколог и психиатр выдали ему необходимые заключения.

30 мая, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Охотничий карабин, из которого бывший сотрудник ППС Сергей Болков открыл огонь в Екатеринбурге, был официально зарегистрирован. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным другого источника агентства, разрешение на оружие мужчина получил в установленном законом порядке.

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"И нарколог, и психиатр выдали ему соответствующие заключения, не препятствующие получению лицензии на оружие", — сказал источник в правоохранительных органах.

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Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. Против мужчины возбуждено уголовное дело.


Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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