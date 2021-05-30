СМИ: Оружие открывшего огонь в Екатеринбурге было официально зарегистрировано

Охотничий карабин, из которого бывший сотрудник ППС Сергей Болков открыл огонь в Екатеринбурге, был официально зарегистрирован. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным другого источника агентства, разрешение на оружие мужчина получил в установленном законом порядке.