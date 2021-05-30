В Минтрансе Белоруссии рассказали, почему самолёт Ryanair приземлился именно в Минске

Самолёт авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске, поскольку аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.

"Работали в воскресенье только национальный аэропорт "Минск" и аэропорт "Гомель", который является у нас запасным и круглосуточным", — отметил директор департамента.

Сикорский добавил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт в Минске оказался для него ближайшим.