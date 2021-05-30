В Минтрансе Белоруссии рассказали, почему самолёт Ryanair приземлился именно в Минске
Помимо столичного аэропорта в тот день работала воздушная гавань в Гомеле, которая является запасной и круглосуточной.
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Самолёт авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске, поскольку аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.
"Работали в воскресенье только национальный аэропорт "Минск" и аэропорт "Гомель", который является у нас запасным и круглосуточным", — отметил директор департамента.
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Сикорский добавил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт в Минске оказался для него ближайшим.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут. Диспетчер аэропорта Минска сообщил пилоту Ryanair о минировании самолёта и рекомендовал ему совершить посадку именно в столице Белоруссии. Тот согласился. На борту лайнера находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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