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Хинштейн раскрыл, из какого оружия палил екатеринбургский стрелок

По словам депутата, последняя проверка в марте нарушений условий хранения не выявила.

30 мая, 21:17
<p>Карабин ВПО-136 "Вепрь-КМ". Фото © <a href="https://molot.biz/goods/vpo-136.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">molot.biz</a></p>

Карабин ВПО-136 "Вепрь-КМ". Фото © molot.biz

Бывший сотрудник ППС Сергей Болков, который 30 мая открыл огонь по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры в Екатеринбурге, стрелял из охотничьего карабина с нарезным стволом ВПО-136 "Вепрь-КМ" калибром 7,62 х 39 миллиметров. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Последняя проверка, проходившая в марте текущего года, нарушений условий хранения оружия и патронов не выявила", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Появились фото последствий стрельбы экс-пэпээсника в Екатеринбурге

Появились фото последствий стрельбы экс-пэпээсника в Екатеринбурге

Как сообщал Лайф, в результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Задерживать его пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

СМИ: Оружие открывшего огонь в Екатеринбурге было официально зарегистрировано

СМИ: Оружие открывшего огонь в Екатеринбурге было официально зарегистрировано

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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