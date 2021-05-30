Хинштейн раскрыл, из какого оружия палил екатеринбургский стрелок

Бывший сотрудник ППС Сергей Болков, который 30 мая открыл огонь по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры в Екатеринбурге, стрелял из охотничьего карабина с нарезным стволом ВПО-136 "Вепрь-КМ" калибром 7,62 х 39 миллиметров. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Последняя проверка, проходившая в марте текущего года, нарушений условий хранения оружия и патронов не выявила", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.