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Почта России планирует стать холдингом из более чем 10 компаний

"Управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно", уверяют руководители компании.

30 мая, 22:09
<p>Фото © ТАСС / Олег Яковлев</p>

Фото © ТАСС / Олег Яковлев

Обновлённая стратегия Почты России на 2020–2030 годы предполагает переход к холдинговой модели управления. Данный документ сейчас находится на рассмотрении совета директоров. Об этом рассказал генеральный директор компании Максим Акимов.

В интервью РБК он отметил, что холдингами являются такие известные компании, как Poste Italiane, Deutsche Post DHL, Singapore Post.

"И вполне понятно, почему разумная человеческая мысль в других частях света пришла к этому: управлять таким огромным телом в виде монолита невозможно. Жёсткая конструкция при любом потрясении рассыпается", — отметил Акимов.

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По его словам, переход к холдинговой модели управления должен дать менеджменту новую долю ответственности. В этом случае речь также идёт о быстром принятии решений, касающихся внедрения новых продуктов компании. Помимо повышения эффективности управления переход к холдинговой модели позволит дать возможность "дочкам" получать партнёров, в том числе акционерных, самостоятельно привлекать финансирование, быстро генерировать продукты, тестировать их и выводить на рынок.

Как уточняется, у Почты России, скорее всего, будет более десяти "дочек". К подобным активам компания относит некоторые уже существующие предприятия, например разработчика цифровых сервисов "Почтатех" и "Почта банк". В ближайших планах — создание "дочки" для развития ретейла.

Ранее стало известно о соглашении между Почтой России и компанией AliExpress. Договор о развитии логистики заключён до 2025 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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