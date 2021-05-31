В Посольстве РФ в ЦАР пока не могут подтвердить информацию о гибели трёх россиян
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Тем временем в правительстве страны сообщили, что трагедия действительно произошла.
Посольство России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) пока не может подтвердить гибель трёх граждан РФ, о которой ранее сообщили СМИ.
"Посольство РФ в ЦАР пока не может подтвердить информацию о гибели трёх российских инструкторов. Российская миссия проверяет поступившую информацию", — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.
Тем временем официальный представитель правительства Центрально-Африканской Республики Анж Максим Казаги подтвердил гибель трёх россиян.
"Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция", — приводит РИА "Новости" слова представителя кабмина ЦАР.
Казаги назвал произошедшее преступным актом и осудил его.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что трое россиян и двое полицейских ЦАР погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе республики. Также пять человек пострадали.