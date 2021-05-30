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В Посольстве РФ в ЦАР пока не могут подтвердить информацию о гибели трёх россиян

Тем временем в правительстве страны сообщили, что трагедия действительно произошла.

30 мая, 22:45
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Посольство России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) пока не может подтвердить гибель трёх граждан РФ, о которой ранее сообщили СМИ.

"Посольство РФ в ЦАР пока не может подтвердить информацию о гибели трёх российских инструкторов. Российская миссия проверяет поступившую информацию", — цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Тем временем официальный представитель правительства Центрально-Африканской Республики Анж Максим Казаги подтвердил гибель трёх россиян.

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о пленении там российского инструктора

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"Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция", — приводит РИА "Новости" слова представителя кабмина ЦАР.

Казаги назвал произошедшее преступным актом и осудил его.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что трое россиян и двое полицейских ЦАР погибли при взрыве в деревне Бандиба на северо-западе республики. Также пять человек пострадали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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