Определены регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2020 году

Лидерами рейтинга социально-экономического развития регионов России за 2020 год стали Москва и Санкт-Петербург. А замыкают список Тува и Еврейская автономная область. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

В исследовании учитывались четыре фактора: масштаб экономики, её эффективность, показатели бюджетной и социальной сфер. Эксперты отмечают, что ситуация в большинстве субъектов РФ по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Это связано, в частности, с ограничениями из-за пандемии ковида и с неблагоприятной конъюнктурой сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.

В сравнении с предыдущим годом состав лидеров и аутсайдеров рейтинга существенно не изменился. Верхние строчки списка по-прежнему преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности. На последних местах оказались субъекты с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

Лидерами рейтинга, как и в 2019 году, стали Москва и Санкт-Петербург. В первую пятёрку также вошли ХМАО-Югра, Подмосковье и Татарстан, а в первую десятку — ЯНАО, Свердловская, Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский края. Единственным изменением в топ-10 стала Тюменская область, которая опустилась с 10-го места на 11-е, уступив место в десятке Красноярскому краю, поднявшемуся с 12-го на 9-е место.

Значительно не поменялся и список аутсайдеров — на последних строчках расположились Еврейская автономная область, республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Также в конце рейтинга оказались Чукотский автономный округ, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария. По сравнению с 2019 годом состав замыкающей десятки также изменился всего на один регион — последнюю десятку покинула Камчатка, а вошла в её состав Хакасия, которая опустилась с 74-го на 78-е место.

Стоит отметить что на 15 пунктов улучшила свои показатели Мурманская область. Заметный рост зафиксирован также в Магаданской области и Дагестане. Наиболее существенно снизились позиции у Кемеровской, Ульяновской, и Новгородской областей, на 18, 9 и 8 мест соответственно.

Что касается прогнозов на 2021 год, эксперты полагают, что по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать улучшения экономических показателей в большинстве регионов страны, что будет способствовать повышению рейтинговых баллов. А вот существенные изменения в распределении субъектов РФ в рейтинге 2021 года, скорее всего, не произойдут, в особенности в его верхней и нижней частях.