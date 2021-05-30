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Сенатор Пушков рассказал о "плохих новостях" для Украины

Политик отметил, что чем сильнее РФ на Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее будущее Донбасса.

30 мая, 23:17

Фото © Pixabay

Для Украины с точки зрения соотношения сил в акватории Чёрного моря пришли "плохие новости". Об этом в своём телеграм-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, ставка властей Незалежной на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надёжной.

"Особенно если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений", — подчеркнул Пушков.

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Сенатор добавил, что чем сильнее Россия на Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее будущее Донбасса.

Ранее Пушков раскрыл главную опасность, исходящую от "падающего гегемона" в лице США. Сенатор заметил, что Штаты делают ставку на военную силу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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