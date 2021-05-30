Американская делегация станет одной из самых крупных на ПМЭФ-2021

Делегация США станет одной из самых крупных на Петербургском экономическом форуме, который пройдёт со 2 по 5 июня в выставочном центре "Экспофорум". Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

В интервью РБК он отметил, что политика меняется вместе с политиками, а бизнес выстраивается годами.

"Мне кажется, чем жёстче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются", — отметил вице-премьер и добавил, что американские делегации традиционно самые многочисленные.

По словам Белоусова, несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, бизнес двух стран выстраивает доверительные контакты, беспокоясь, как бы политика не сломала сотрудничество.

Ещё одна внушительная делегация (более 200 человек) прибудет на ПМЭФ из Катара, страны — партнёра форума. Также ожидается много гостей из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Китая. Всего свыше 1200 компаний, подчеркнул вице-премьер.

Согласно совместному решению организаторов мероприятия и Роспотребнадзора на форум ежедневно одновременно будут пускать не более пяти тысяч человек. При этом изначальный запрос — в полтора раза выше. Среди иностранцев заявилось около двух тысяч человек.

"Форум обещает быть интересным уже по факту того, что много народу съедется в первый раз [за долгое время] поговорить. В Давосе не получилось, значит, теперь все приедут сюда. Будет общая идея форума: бренд "Снова вместе", — рассказал Белоусов.

По его словам, бренд будет состоять из нескольких треков: один из них связан с объединением в условиях посткоронавирусного мира, другой — с развитием технологий, третий — социальный, посвящённый развитию человека. Также планируется трек на тему реализации национальных целей России.