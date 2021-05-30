Американская делегация станет одной из самых крупных на ПМЭФ-2021
По словам вице-премьера Белоусова, несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, бизнес двух стран выстраивает доверительные контакты, беспокоясь, как бы политика не сломала сотрудничество.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Делегация США станет одной из самых крупных на Петербургском экономическом форуме, который пройдёт со 2 по 5 июня в выставочном центре "Экспофорум". Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
В интервью РБК он отметил, что политика меняется вместе с политиками, а бизнес выстраивается годами.
"Мне кажется, чем жёстче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются", — отметил вице-премьер и добавил, что американские делегации традиционно самые многочисленные.
По словам Белоусова, несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, бизнес двух стран выстраивает доверительные контакты, беспокоясь, как бы политика не сломала сотрудничество.
Ещё одна внушительная делегация (более 200 человек) прибудет на ПМЭФ из Катара, страны — партнёра форума. Также ожидается много гостей из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Китая. Всего свыше 1200 компаний, подчеркнул вице-премьер.
Согласно совместному решению организаторов мероприятия и Роспотребнадзора на форум ежедневно одновременно будут пускать не более пяти тысяч человек. При этом изначальный запрос — в полтора раза выше. Среди иностранцев заявилось около двух тысяч человек.
"Форум обещает быть интересным уже по факту того, что много народу съедется в первый раз [за долгое время] поговорить. В Давосе не получилось, значит, теперь все приедут сюда. Будет общая идея форума: бренд "Снова вместе", — рассказал Белоусов.
По его словам, бренд будет состоять из нескольких треков: один из них связан с объединением в условиях посткоронавирусного мира, другой — с развитием технологий, третий — социальный, посвящённый развитию человека. Также планируется трек на тему реализации национальных целей России.
Ранее стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ. Среди таких лиц — главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, член совета директоров Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида, председатель правления, главный исполнительный директор Wintershall Dea GmbH Марио Мерен и многие другие.
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