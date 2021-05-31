Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Эксперты спрогнозировали рост российской экономики

Вместе с тем они призвали не забывать о "демографическом следе" пандемии.

31 мая, 00:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономика России в 2021 году восстановится на 3,5%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объёмов ВВП можно будет говорить в четвёртом квартале этого года", — сказал Сухов в беседе с РИА "Новости".

В Минфине заявили, что российская экономика показывает рост выше ожиданий

В Минфине заявили, что российская экономика показывает рост выше ожиданий

Прогноз АКРА оказался более оптимистичным, чем у Минэкономразвития, которое ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году, и Всемирного банка, в мае улучшившего прогноз до 3,2%.

Также Сухов отметил, что добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении в ближайшее время не выйдут на докризисные объёмы производства. Кроме того, глава АКРА призвал обратить внимание на "демографический след" пандемии (рост смертности, снижение образовательных стандартов, мобильность рабочей силы), который, по его прогнозу, полностью сойдёт на нет только через 15–20 лет.

"Поэтому бюджетную устойчивость и низкую величину долга России необходимо тщательно оберегать", — призвал Сухов.

Определены регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2020 году

Определены регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2020 году

Напомним, президент Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звонят от имени ФСБ и полиции: Банки предупредили россиян о новой волне телефонных мошенничеств

29 мая, 11:36

Спастись от кризиса: Финансист рассказал, в чём менее опасно хранить деньги

27 мая, 03:35

"Яндекс" объявил о покупке интернет-магазина KupiVIP

вчера в 23:50

Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении

сегодня в 00:44

"Блестящее белое облако": В США восхитились традиционным русским десертом из яблок

сегодня в 00:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1