Эксперты спрогнозировали рост российской экономики

Экономика России в 2021 году восстановится на 3,5%, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объёмов ВВП можно будет говорить в четвёртом квартале этого года", — сказал Сухов в беседе с РИА "Новости".

Прогноз АКРА оказался более оптимистичным, чем у Минэкономразвития, которое ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году, и Всемирного банка, в мае улучшившего прогноз до 3,2%.

Также Сухов отметил, что добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении в ближайшее время не выйдут на докризисные объёмы производства. Кроме того, глава АКРА призвал обратить внимание на "демографический след" пандемии (рост смертности, снижение образовательных стандартов, мобильность рабочей силы), который, по его прогнозу, полностью сойдёт на нет только через 15–20 лет.