СМИ раскрыли подробности обысков в доме бывшего мэра Владивостока Гуменюка
По предварительным данным, бывшего руководителя города пока не задерживали.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Обыски в доме экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом, по его словам, самого бывшего чиновника пока не задерживали.
Напомним, ранее в СУ СКР по Приморскому краю сообщили, что в доме Гуменюка проходят обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проходят и в других местах, связанных с экс-мэром.
Как сообщал Лайф, в конце мая мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника.
Комментариев: 0