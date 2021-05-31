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СМИ раскрыли подробности обысков в доме бывшего мэра Владивостока Гуменюка

По предварительным данным, бывшего руководителя города пока не задерживали.

31 мая, 00:51
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Обыски в доме экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом, по его словам, самого бывшего чиновника пока не задерживали.

В доме экс-мэра Владивостока Гуменюка проходят обыски

В доме экс-мэра Владивостока Гуменюка проходят обыски

Напомним, ранее в СУ СКР по Приморскому краю сообщили, что в доме Гуменюка проходят обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проходят и в других местах, связанных с экс-мэром.

Как сообщал Лайф, в конце мая мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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