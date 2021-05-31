СМИ раскрыли подробности обысков в доме бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Обыски в доме экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом, по его словам, самого бывшего чиновника пока не задерживали.