Предлагают большую зарплату и не требуют навыков: Раскрыта новая схема мошенников с "приёмом на работу"
В летний период новый способ обмана граждан особенно популярен, учитывая, что много студентов ищут подработку на каникулах.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Очередная мошенническая схема появилась в России. Теперь злоумышленники стали обманывать граждан, ищущих работу, сообщили в компании Bi.Zone.
По словам экспертов, мошенники предлагает жертвам работу с большой зарплатой и при этом не требуют никаких специальных навыков. Однако для "оформления" соискателю придётся открыть счёт в банке, подключить дистанционное обслуживание или передать будущему "работодателю" учётные данные для перевода зарплаты. Используя личную информацию, злоумышленники крадут средства со счетов или оформляют на жертву кредит.
"Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймёт, что был обманут", — рассказал РИА "Новости" директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.
Таким образом, жертва может находиться на крючке преступников несколько дней. В летний период эта схема особенно актуальна, учитывая, что много студентов ищут подработку на каникулах.
Окошкин добавил, что специалисты уже придумали, как выявлять злоумышленников, действующих по новой схеме, и предотвращать такие случаи мошенничества.
Ранее эксперт Григорий Пащенко рассказал, какие сайты мошенники подделывают чаще всего.
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