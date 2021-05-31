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"В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали": Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями Москвы

Скандальные рекламные щиты приурочены ко дню столицы Незалежной, который отмечался 29 мая.

31 мая, 02:19
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=4159471280758744&set=pcb.4159471434092062" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Олексій Гончаренко</p>

Фото © Facebook / Олексій Гончаренко

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Их фото он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".

Одиозного украинского депутата Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

Одиозного украинского депутата Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ

Напомним, Гончаренко известен своими хамскими высказываниями о России. Так, в середине мая он заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Депутат выразил мнение, что Краснодарский край с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина". Позже Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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