Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Их фото он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".