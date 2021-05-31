"В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали": Одиозный украинский депутат Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями Москвы
Скандальные рекламные щиты приурочены ко дню столицы Незалежной, который отмечался 29 мая.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Их фото он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи: "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали", "В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали".
Напомним, Гончаренко известен своими хамскими высказываниями о России. Так, в середине мая он заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на мове. Депутат выразил мнение, что Краснодарский край с его сёлами и станицами "больше выглядит как Украина". Позже Гончаренко показал, как он готовится к "освобождению Кубани".
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