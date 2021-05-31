Капитан и владелец судна "Амур" запросили помощи Генконсульства РФ в Саппоро

Капитан и владелец судна "Амур", столкнувшегося с японской шхуной в Охотском море, официально попросили помощи Генконсульства РФ в г. Саппоро. Об этом рассказал генеральный консул Сергей Марин.

"Со вчерашнего дня на месте находится консул. Все показания они дают на добровольной основе, их правовой статус не изменился, они не задержаны", — приводит ТАСС слова Марина.

Дипломат добавил, что со стороны капитана и экипажа никаких жалоб не поступало. Их состояние здоровья оценивается как нормальное.

Напомним, трагедия произошла около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна Дай-хати Хокко-мару. Посольство РФ выразило соболезнования родным и близким погибших японских рыбаков. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с коллегами из Страны восходящего солнца и надеются на объективное и непредвзятое расследование.