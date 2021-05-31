МВД развернёт систему "Паутина" в России до конца года
Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
До конца года специалисты МВД развернут на территории России систему "Паутина", предназначенную для предупреждения и раскрытия угонов автомобилей, а также для поиска машин, скрывшихся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
"Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) "Паутина" в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года", — цитирует ТАСС представителя МВД.
Сейчас на базе СПО идут работы по развёртыванию сервиса для автоматизации деятельности центров фиксации административных правонарушений в области ПДД. Оценивать эффективность системы пока преждевременно, добавили в МВД.
Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы. Стоит отметить, что система также будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями.
Ранее представители страховых компаний назвали самые угоняемые в России автомобили. Особой популярностью у преступников пользуются "азиаты".
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