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МВД развернёт систему "Паутина" в России до конца года

Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути.

31 мая, 03:28

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

До конца года специалисты МВД развернут на территории России систему "Паутина", предназначенную для предупреждения и раскрытия угонов автомобилей, а также для поиска машин, скрывшихся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) "Паутина" в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года", — цитирует ТАСС представителя МВД.

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Сейчас на базе СПО идут работы по развёртыванию сервиса для автоматизации деятельности центров фиксации административных правонарушений в области ПДД. Оценивать эффективность системы пока преждевременно, добавили в МВД.

Если раньше полиция располагала лишь фотографией автомобиля в момент нарушения ПДД, то благодаря "Паутине" станут доступны снимки на всём пути, в том числе те, которые по разным причинам были отсеяны и не превратились в штрафы. Стоит отметить, что система также будет использоваться для электронного обжалования штрафов водителями.

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Ранее представители страховых компаний назвали самые угоняемые в России автомобили. Особой популярностью у преступников пользуются "азиаты".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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