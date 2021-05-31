Климкин обвинил жителей Украины в нежелании вступать в НАТО
По его словам, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан страны.
Фото © ТАСС / Zuma
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что жители Незалежной выступают против вступления страны в НАТО. Данное заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.
Как утверждает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины его соотечественников, а 13% граждан и вовсе открыто признают себя сторонниками России.
По словам Климкина, именно по этой причине США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro назвали безумной идею принять Украину в НАТО. Они раскритиковали заявление главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в альянс. Французы подчёркивают, что таким образом весь военный блок может быстро оказаться втянутым в войну с Россией.
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