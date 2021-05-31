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Климкин обвинил жителей Украины в нежелании вступать в НАТО

По его словам, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан страны.

31 мая, 03:46
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что жители Незалежной выступают против вступления страны в НАТО. Данное заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.

Как утверждает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины его соотечественников, а 13% граждан и вовсе открыто признают себя сторонниками России.

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По словам Климкина, именно по этой причине США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro назвали безумной идею принять Украину в НАТО. Они раскритиковали заявление главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в альянс. Французы подчёркивают, что таким образом весь военный блок может быстро оказаться втянутым в войну с Россией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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