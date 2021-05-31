Климкин обвинил жителей Украины в нежелании вступать в НАТО

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на то, что жители Незалежной выступают против вступления страны в НАТО. Данное заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.

Как утверждает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства, членства Незалежной в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины его соотечественников, а 13% граждан и вовсе открыто признают себя сторонниками России.

По словам Климкина, именно по этой причине США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.