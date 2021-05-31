На 86-м году жизни скончался первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко
Должность главы администрации региона Альберт Аркадьевич занимал с 1991 по 1993 год.
Первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко. Фото © libramur.ru
Первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко скончался на 86-м году жизни. Об этом в понедельник сообщило правительство региона.
"Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Альберта Аркадьевича. Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и многое для неё сделал", — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Кривченко родился в 1935 году. Должность главы администрации Амурской области Альберт Аркадьевич занял в октябре 1991 года, став первым постсоветским руководителем региона. На посту находился до 1993 года включительно. В последние годы он публиковал книги и писал стихи.
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