Раскуплены все номера в женевской гостинице, где может состояться встреча Путина и Байдена

В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, раскуплены все номера с 11 по 18 июня. Однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщили швейцарские СМИ, встреча лидеров двух сверхдержав должна пройти в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

"Мы не можем давать никаких комментариев на этот счёт", — сказала сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня.

Работница отеля также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдёт саммит. Отмечается, что особых признаков подготовки к крупному событию в гостинице не замечено. Вторым потенциальным местом для саммита может стать отель Wilson Hotel, там также невозможно забронировать номер в период с 11 по 18 июня. При этом уточняется, что рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось. Официальной информации по поводу места, где встретятся Путин и Байден, пока нет.