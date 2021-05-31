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Раскуплены все номера в женевской гостинице, где может состояться встреча Путина и Байдена

При этом внутри отеля никакой подготовки к саммиту президентов России и США не наблюдается.

31 мая, 04:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/intercontinentalgeneva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">intercontinentalgeneva</a></p>

Фото © Instagram / intercontinentalgeneva

В женевской гостинице, где 16 июня может состояться саммит президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, раскуплены все номера с 11 по 18 июня. Однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщили швейцарские СМИ, встреча лидеров двух сверхдержав должна пройти в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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"Мы не можем давать никаких комментариев на этот счёт", — сказала сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня.

Работница отеля также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдёт саммит. Отмечается, что особых признаков подготовки к крупному событию в гостинице не замечено. Вторым потенциальным местом для саммита может стать отель Wilson Hotel, там также невозможно забронировать номер в период с 11 по 18 июня. При этом уточняется, что рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось. Официальной информации по поводу места, где встретятся Путин и Байден, пока нет.

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Напомним, совсем недавно в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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