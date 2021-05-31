Невролог объяснила смысл диагноза "вегетососудистая дистония"

Что такое вегетососудистая дистония и когда ставят такой диагноз, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По словам медика, в международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония (ВСД), однако в России этот диагноз очень распространён.

"Всё дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД: скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащённое сердцебиение, а также тошнота или икота — могут проявляться в разные периоды жизни. В основном мы говорим о вегетососудистой дистонии применительно к подросткам", — объяснила Аникина.

Врач добавила, что за ростом и гормональной нагрузкой вегетативная нервная система не поспевает, поэтому у подростков появляются симптомы ВСД. Однако у взрослых людей таких проявлений не должно наблюдаться, так как их нервная система уже полностью сформирована. Но после 60 лет возможно возобновление ВСД. Чаще всего это указывает на начало других заболеваний, например артериальной гипертензии, сахарного диабета, и появление первых признаков каких-то нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера. Поэтому необходимо лечить как основное заболевание, так и сопутствующее, заключила медик.