В МИД Белоруссии заявили о подготовке провокаций в стране "бывшими российскими олигархами"

Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций "бывшими российскими олигархами" в стране прошлым летом. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, провокации готовились сразу после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной коммуникации со спецслужбами РФ незаконные акции удалось пресечь.

"Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее всё становится на свои места", — отметил он в беседе с "Коммерсантом".

Макей также добавил, что российская сторона прислала целый перечень с конкретными фамилиями организаторов, уточнив, что в него входили в том числе и "бывшие российские олигархи".