В МИД Белоруссии заявили о подготовке провокаций в стране "бывшими российскими олигархами"
Отмечается, что пройти они должны были сразу после президентских выборов в республике в прошлом году, но в итоге были пресечены.
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Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций "бывшими российскими олигархами" в стране прошлым летом. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
По его словам, провокации готовились сразу после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года. При этом он подчеркнул, что благодаря слаженной коммуникации со спецслужбами РФ незаконные акции удалось пресечь.
"Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее всё становится на свои места", — отметил он в беседе с "Коммерсантом".
Макей также добавил, что российская сторона прислала целый перечень с конкретными фамилиями организаторов, уточнив, что в него входили в том числе и "бывшие российские олигархи".
Ранее во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал историю с самолётом Ryanair попыткой "раскачать" ситуацию в стране до уровня прошлого года, когда по всей республике проходили массовые протесты.
Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель признанного в стране экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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