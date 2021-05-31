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"Не смог поверить в образ идеального человека": Тимати трогательно попрощался с проигравшей финалисткой "Холостяка"

На протяжении всего проекта музыкант уделял девушке больше всего внимания, однако в итоге кольцо досталось другой претендентке.

31 мая, 05:57

Скриншот из видео © YouTube / Телеканал ТНТ

37-летний рэпер и шоумен Тимати объяснил, почему попрощался с моделью из Лондона Алисой Грабовой в финале "Холостяка". По словам музыканта, все три месяца он "решал ребусы", которых нет, и пытался понять, настоящая девушка или же всё, что он видит, — лишь игра на публику.

"Мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов", — написал рэпер в своём инстаграме.

Участница "Холостяка", которая покорила Тимати на Мальдивах, показала своё дряблое тело до спорта

Участница "Холостяка", которая покорила Тимати на Мальдивах, показала своё дряблое тело до спорта

На протяжении всего проекта Тимур больше всего общался именно с Алисой, звал её на свидания и делал различные сюрпризы. Однако в финале шоу на вертолётной площадке одного из самых высокий зданий в Дубае кольцо стоимостью 300 тысяч долларов он вручил другой девушке, позже объяснив это тем, что с Грабовой ему пришлось бы соответствовать завышенным ожиданиям.

"Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убеждён, что таких просто нет. Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей чётко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям. А это совсем не то, что бы мне сейчас хотелось от отношений", — сказал Тимати.

Как уже сообщал Лайф, победительницей одного из самых зрелищных сезонов популярного телешоу "Холостяк" стала 22-летняя модель, проживающая в Барселоне, — Екатерина Сафарова. Именно её выбрал рэпер Тимати в финале проекта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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