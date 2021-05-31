37-летний рэпер и шоумен Тимати объяснил, почему попрощался с моделью из Лондона Алисой Грабовой в финале "Холостяка". По словам музыканта, все три месяца он "решал ребусы", которых нет, и пытался понять, настоящая девушка или же всё, что он видит, — лишь игра на публику.

"Мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов", — написал рэпер в своём инстаграме.

На протяжении всего проекта Тимур больше всего общался именно с Алисой, звал её на свидания и делал различные сюрпризы. Однако в финале шоу на вертолётной площадке одного из самых высокий зданий в Дубае кольцо стоимостью 300 тысяч долларов он вручил другой девушке, позже объяснив это тем, что с Грабовой ему пришлось бы соответствовать завышенным ожиданиям.

"Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убеждён, что таких просто нет. Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей чётко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям. А это совсем не то, что бы мне сейчас хотелось от отношений", — сказал Тимати.