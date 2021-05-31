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В Кремле не подтвердили, что Путин возглавит список "Единой России"

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких решений на этот счёт пока не принималось.

31 мая, 09:24

Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда "Единой России". Архивное фото © Kremlin.ru

Решений о том, чтобы президент России Владимир Путин возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму, не принималось. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем", — сказал Песков.

Напомним, более 11 миллионов человек приняли участие в праймериз "Единой России". Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась ещё и очно. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве, а также на региональных партийных конференциях. Ранее сообщалось, что список победителей предварительного голосования "Единой России" в столице возглавила главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Избиратели отдали за неё 358 тысяч голосов. Второе место досталось вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Он набрал 347 тысяч голосов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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