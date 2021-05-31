Стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве

Список победителей предварительного голосования "Единой России" в столице возглавила главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Избиратели отдали за неё 358 тысяч голосов. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте праймериз.

Второе место досталось вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Он набрал 347 тысяч голосов. Третье место занял депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин, набравший 339 тысяч голосов. В топ-10 кандидатов по списку столицы также вошли депутат Госдумы Виктор Селиверстов, замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев, депутат нижней палаты парламента Анатолий Выборный, директор Театра наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков и директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.