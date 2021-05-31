"Клуб больше не верит в меня": Зидан объяснил, почему решил уйти из "Реала"
В качестве наставника "сливочных" он выигрывал три Лиги чемпионов подряд.
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Экс главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что не чувствовал доверия и поддержки со стороны руководства клуба, поэтому решил покинуть свой пост. Об этом сообщает издание AS.
"Я ухожу, но я не устал тренировать. В мае 2018 года я ушёл, потому что после двух с половиной лет со множеством побед и трофеев я чувствовал, что команде нужен новый подход, чтобы оставаться на высочайшем уровне. Сейчас ситуация другая. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не верит в меня, нет поддержки для построения чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе, в этом я нуждался", — заявил Зидан.
Французский наставник обратил внимание, что руководством клуба было забыто всё то, что он сделал до этого за годы своей работы. Кроме того, Зидану было обидно, когда он читал в прессе заявления о своей скорой отставке. Это задело не только его, но и всю команду.
"Конечно, я не лучший тренер в мире, но я могу дать каждому, будь то игрок, член тренерского штаба или любой сотрудник, силу и уверенность, которые им необходимы в их работе. Я прекрасно знаю, что нужно команде", — подытожил Зидан.
Напомним, Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 27 мая. Главным тренером "сливочных" он был с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время он смог три раза кряду выиграть Лигу чемпионов, а также дважды стать чемпионом Испании.
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