В Санкт-Петербурге полиция задержала "целительницу", вымогавшую деньги у пенсионерок. Видео © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Управления уголовного розыска главка задержали 38-летнюю женщину, приехавшую в Петербург из Вышнего Волочка и вымогавшую деньги у пенсионерок. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее "целительница" уже была судима за мошенничество. Однако жажда лёгких денег в женщине оказалась сильнее голоса разума, и поэтому она продолжила заниматься якобы "магическими" обрядами, обманывая людей. Действовала злоумышленница по следующей схеме: находила на улице пожилую женщину и начинала ей рассказывать про "смертельную порчу" или скорую смерть родственника. Далее "целительница" предлагала спасти от гибели.

Именно так она встретила одну из своих жертв около станции метро "Ладожская". Доверчивую пенсионерку крайне напугали слова цыганки о её близких, поэтому она отдала вымогательнице всё своё золото и 170 тысяч рублей, так как та настаивала на том, что все беды исходят от материальных ценностей. Она также пожаловалась на плохое самочувствие после общения с мошенницей.

"Возможно, она каким-то гипнотическими способностями обладает, потому что я дня два или три чувствовала себя очень плохо. Была путаница с датами, было состояние какое-то такое, какого раньше никогда не было", — говорит одна из пострадавших от действий мошенницы пенсионерок.

Со второй жертвы у "гадалки" получилось вытянуть куда больше: она настолько сильно запугала пожилую женщину тяжёлой болезнью и серьёзными проблемами у её сына, что та была готова регулярно переводить огромные суммы на указанные мошенницей банковские счета. При этом "целительница" уверяла пенсионерку, что все средства идут на восстановления храмов по всей стране и прерывание этой цепочки грозит гибелью. В общей сложности мошенница получила от неё 2,8 миллиона рублей, из которых 300 тысяч были деньгами, которая женщина откладывала на свои похороны. После этого её терпение наконец-то иссякло, и она обратилась в полицию.

По обоим фактам полицейским следствием возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанной.