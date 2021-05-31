В России за сутки выявили 8475 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии в стране ковидом заразилось до 5 071 917 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) — 8475 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1122 (13,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.