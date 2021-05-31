Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России за сутки выявили 8475 новых случаев коронавируса

С начала эпидемии в РФ полностью выздоровело 4 684 585 пациентов.

31 мая, 08:21
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В России за сутки выявили 8475 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала эпидемии в стране ковидом заразилось до 5 071 917 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) — 8475 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1122 (13,2%) без клинических проявлений", говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии в РФ от последствий заражения коронавирусом скончался 121 501 человек, полностью выздоровело 4 684 585 пациентов.

"Нужно это остановить": Мурашко назвал главное условие ухода коронавируса из России

"Нужно это остановить": Мурашко назвал главное условие ухода коронавируса из России

Ранее врач назвал самое подходящее время для вакцинации от коронавируса.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка сделала вакцину от CoViD и оказалась в коме, перенеся анафилактический шок 14 раз

сегодня в 07:00

Учёные показали, как с помощью большого пальца найти у себя скрытые признаки смертельной болезни

сегодня в 07:40

Доктор Мясников рассказал, кому опасно летать на самолётах

сегодня в 08:04

ЦСКА официально объявил о переходе Заболотного из "Сочи"

сегодня в 08:21

"Плачь или раздевайся": Школьница получила чудовищную записку, заказав нижнее белье с Wildberries

сегодня в 08:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1