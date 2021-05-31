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Девушка сделала вакцину от CoViD и оказалась в коме, перенеся анафилактический шок 14 раз

Пандемия всё ещё не сдаёт свои позиции и продолжает уносить жизни. При этом вакцинация иногда приносит неприятные результаты.

31 мая, 07:00

Фото © Twitter / DailyMailUK

28 апреля 25-летняя Кирсти Хекст из Гэмпшира, Англия, сделала вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech, не подозревая, что у неё аллергия на один из компонентов. Не прошло и 20 минут, как язык и губы девушки начали опухать и она стала задыхаться. У пациентки случился анафилактический шок — острая, а порой и смертельная аллергическая реакция.

Фото © Twitter / DailyMailUK

Фото © Twitter / DailyMailUK

Девушку срочно поместили в реанимацию, где она пережила анафилактический шок ещё несколько раз. Кристи так испугалась, не думала, что выживет, и рыдала от того, что больше не увидит свою двухлетнюю дочку.

Перед тем как оказаться в искусственной коме, я плакала из-за своей дочки, поскольку была в ужасе, что больше не увижу её

Кирсти Хекст

Фото © Twitter / ScottishSun

Фото © Twitter / ScottishSun

Всего за время пребывания в клинике пациентка перенесла анафилактический шок 14 раз — из-за сильной и редкой реакции на вакцину. Кроме того, у Кристи случился приступ, во время которого она упала и сломала запястье, ногу и скуловую кость. Девушка всё ещё находится в больнице, однако, несмотря на свой страшный опыт, всё равно призывает других вакцинироваться, так как считает, что это "спасает жизни", пишет The Sun.

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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