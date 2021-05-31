Девушка сделала вакцину от CoViD и оказалась в коме, перенеся анафилактический шок 14 раз
Пандемия всё ещё не сдаёт свои позиции и продолжает уносить жизни. При этом вакцинация иногда приносит неприятные результаты.
28 апреля 25-летняя Кирсти Хекст из Гэмпшира, Англия, сделала вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech, не подозревая, что у неё аллергия на один из компонентов. Не прошло и 20 минут, как язык и губы девушки начали опухать и она стала задыхаться. У пациентки случился анафилактический шок — острая, а порой и смертельная аллергическая реакция.
Девушку срочно поместили в реанимацию, где она пережила анафилактический шок ещё несколько раз. Кристи так испугалась, не думала, что выживет, и рыдала от того, что больше не увидит свою двухлетнюю дочку.
Перед тем как оказаться в искусственной коме, я плакала из-за своей дочки, поскольку была в ужасе, что больше не увижу её
Фото © Twitter / ScottishSun
Всего за время пребывания в клинике пациентка перенесла анафилактический шок 14 раз — из-за сильной и редкой реакции на вакцину. Кроме того, у Кристи случился приступ, во время которого она упала и сломала запястье, ногу и скуловую кость. Девушка всё ещё находится в больнице, однако, несмотря на свой страшный опыт, всё равно призывает других вакцинироваться, так как считает, что это "спасает жизни", пишет The Sun.
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