Учёные показали, как с помощью большого пальца найти у себя скрытые признаки смертельной болезни

Учёные из Йельского университета показали, как человек может самостоятельно определить у себя потенциальные признаки смертельно опасного заболевания — аневризмы аорты. Разрыв аорты ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и его главное коварство в том, что заболевание трудно обнаружить заранее. Однако медики из Йельской больницы Нью-Хейвена разработали простой тест.

Нужно поднять ладонь так, будто вы говорите кому-то "стоп", а затем согнуть большой палец как можно сильнее в сторону мизинца. Если он выходит за грань ладони — это может сигнализировать о скрытой аневризме.

Всё дело в соединительной ткани. Если человек способен так изогнуть большой палец, то, вероятно, с ней проблемы во всём организме, в том числе и в аорте. Как рассказал заслуженный директор Института аорты Йельской больницы доктор Джон А. Элефтериадес, метод большого пальца они демонстрируют своим студентам уже двадцать лет. Кроме того, он был проверен на 305 пациентах с кардиологическими заболеваниями, в том числе и аневризмой. У большинства из них тест оказался верен, пишет YeleNews.