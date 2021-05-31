Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном
После победы итальянского коллектива на Евровидении 22-летний Дамиано Давид стал самым завидным женихом во всём мире. Однако влюблённым девушкам рассчитывать не на что — музыкант состоит в долгих и серьёзных отношениях с Джорджией Солери, от снимков которой тяжело оторвать взгляд уже парням.
Как бы ни хотели многие фанатки Måneskin обвинить Джорджию Солери в хайпе на знаменитом бойфренде, этого сделать им не удастся, пишет Italy 24 News
Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_
24-летняя модель сама смогла добиться заметного успеха в фешен-индустрии. Она снимается для глянца, зачастую не стесняясь показывать свои формы в откровенном нижнем белье
Девушка пишет стихи, разделяя любовь к творчеству с Дамиано, и активно отстаивает свою позицию в Сети, причисляя себя к феминисткам. В инстаграме Джорджии уже набралось 229 тысяч единомышленников
С Дамиано модель встречается уже четыре года, и к своим отношениям пара относится серьёзно. Влюблённые не выкладывают общие фото и никак не акцентируют внимание на этом факте, предпочитая никого не впускать в мир, созданный только для двоих
Хотя недавно музыкант выложил в сториз фото с Джорджией и подписал: "Думаю, спустя четыре года можно уже об этом рассказать, да?"
Джорджия всегда поддерживала Дамиано на пути к его славе — и с победой на Евровидении девушка поздравила его одной из первых, обратившись в своём инстаграме
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