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Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

После победы итальянского коллектива на Евровидении 22-летний Дамиано Давид стал самым завидным женихом во всём мире. Однако влюблённым девушкам рассчитывать не на что — музыкант состоит в долгих и серьёзных отношениях с Джорджией Солери, от снимков которой тяжело оторвать взгляд уже парням.

31 мая, 06:20

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Как бы ни хотели многие фанатки Måneskin обвинить Джорджию Солери в хайпе на знаменитом бойфренде, этого сделать им не удастся, пишет Italy 24 News

Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_

Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_

24-летняя модель сама смогла добиться заметного успеха в фешен-индустрии. Она снимается для глянца, зачастую не стесняясь показывать свои формы в откровенном нижнем белье

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Девушка пишет стихи, разделяя любовь к творчеству с Дамиано, и активно отстаивает свою позицию в Сети, причисляя себя к феминисткам. В инстаграме Джорджии уже набралось 229 тысяч единомышленников

С Дамиано модель встречается уже четыре года, и к своим отношениям пара относится серьёзно. Влюблённые не выкладывают общие фото и никак не акцентируют внимание на этом факте, предпочитая никого не впускать в мир, созданный только для двоих

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Хотя недавно музыкант выложил в сториз фото с Джорджией и подписал: "Думаю, спустя четыре года можно уже об этом рассказать, да?"

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Джорджия всегда поддерживала Дамиано на пути к его славе — и с победой на Евровидении девушка поздравила его одной из первых, обратившись в своём инстаграме

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Фото © Instagram / giorgiasoleri_

Манижа подаёт в суд на Wonderzine после статьи о том, кто на самом деле отправил её на Евровидение

Манижа подаёт в суд на Wonderzine после статьи о том, кто на самом деле отправил её на Евровидение

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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