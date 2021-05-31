Шесть свидетелей опознали убийцу и отправили его в тюрьму, но через 10 лет вскрылась горькая правда

10 декабря 2010 года возле ночного клуба Blue Bar в Хьюстоне (США) произошло убийство 28-летнего Аарона Шерхорна. Мужчина скончался в больнице от ножевых ранений. Нападавшего нашли через несколько дней: им оказался 35-летний Лиделл Грант. В декабре 2012 года его приговорили к пожизненному заключению. Обвинение строилось на показаниях шести свидетелей. Как выяснилось, все они ошибались, сообщает The Conversation.

Ночной клуб Blue Bar. Фото © Matt Keyser

Истину удалось установить благодаря общественной организации "Невиновность", которая оказывает юридическую поддержку малообеспеченным жителям Техаса. Биологический материал, собранный из-под ногтей жертвы, был направлен на повторный тест ДНК. Исследование показало, что на самом деле убийцей был некий Джермарико Картер. Когда полиция задержала нового подозреваемого, он во всём сознался. В ноябре 2019 года Гранта выпустили из тюрьмы.

Лиделл Грант (слева) и Джермарико Картер. Фото © KHOU / Houston Police Department

Но, несмотря на то что Грант был освобождён, он не был оправдан. Техасский апелляционный суд по уголовным делам отклонил его ходатайство о реабилитации. Служители Фемиды вызвали шестерых очевидцев, которые первоначально свидетельствовали против Гранта, чтобы они дали новые показания. Только в мае 2021 года суд признал Гранта невиновным.

Лиделл Грант с адвокатами после освобождения. Фото © Matt Keyser

По данным "Невиновности", почти 30% оправдательных приговоров в США связаны с обнаружением ошибок в свидетельских показаниях. Эксперты считают, что всё дело в несовершенстве процедуры опознания. Для того чтобы она прошла чисто, свидетели не должны знать, кто из представленных им людей является подозреваемым, так как, согласно исследованиям, это повышает уровень предвзятости. Из материалов дела Гранта следует, что в его случае это правило не соблюдалось.

Грант принимает извинения от хьюстонской полиции. Фото © Matt Keyser