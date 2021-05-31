Шесть свидетелей опознали убийцу и отправили его в тюрьму, но через 10 лет вскрылась горькая правда
Оказалось, процедура опознания была проведена неправильно.
Фото © Innosence Project of Texas
10 декабря 2010 года возле ночного клуба Blue Bar в Хьюстоне (США) произошло убийство 28-летнего Аарона Шерхорна. Мужчина скончался в больнице от ножевых ранений. Нападавшего нашли через несколько дней: им оказался 35-летний Лиделл Грант. В декабре 2012 года его приговорили к пожизненному заключению. Обвинение строилось на показаниях шести свидетелей. Как выяснилось, все они ошибались, сообщает The Conversation.
Ночной клуб Blue Bar. Фото © Matt Keyser
Истину удалось установить благодаря общественной организации "Невиновность", которая оказывает юридическую поддержку малообеспеченным жителям Техаса. Биологический материал, собранный из-под ногтей жертвы, был направлен на повторный тест ДНК. Исследование показало, что на самом деле убийцей был некий Джермарико Картер. Когда полиция задержала нового подозреваемого, он во всём сознался. В ноябре 2019 года Гранта выпустили из тюрьмы.
Лиделл Грант (слева) и Джермарико Картер. Фото © KHOU / Houston Police Department
Но, несмотря на то что Грант был освобождён, он не был оправдан. Техасский апелляционный суд по уголовным делам отклонил его ходатайство о реабилитации. Служители Фемиды вызвали шестерых очевидцев, которые первоначально свидетельствовали против Гранта, чтобы они дали новые показания. Только в мае 2021 года суд признал Гранта невиновным.
Лиделл Грант с адвокатами после освобождения. Фото © Matt Keyser
По данным "Невиновности", почти 30% оправдательных приговоров в США связаны с обнаружением ошибок в свидетельских показаниях. Эксперты считают, что всё дело в несовершенстве процедуры опознания. Для того чтобы она прошла чисто, свидетели не должны знать, кто из представленных им людей является подозреваемым, так как, согласно исследованиям, это повышает уровень предвзятости. Из материалов дела Гранта следует, что в его случае это правило не соблюдалось.
Грант принимает извинения от хьюстонской полиции. Фото © Matt Keyser
На вопрос о том, почему все шестеро свидетелей были единодушны, специалисты отвечают однозначно: потому что они получили подтверждающую обратную связь. Троим свидетелям сообщили, что они выбрали того же подозреваемого, что и остальные. Два других участника процедуры вспомнили, как обсуждали друг с другом свой выбор. Шестого свидетеля после опознания поблагодарили за "хорошую работу". Эксперты уверены, что такой подход неминуемо ведёт к искажению показаний и в итоге влияет на решение присяжных. Американская уголовная система отказывается от него, но не так быстро, как хотелось бы правозащитникам: осталось ещё 25 штатов, где невиновные могут оказаться за решёткой из-за ложного опознания.
WOW-news
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