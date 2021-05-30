Пышка борется за естественную красоту, выставляя напоказ свои килограммы в прозрачном белье

Наоми Нейтив — популярная блогерша из Лондона, Великобритания, которая появилась в соцсетях чуть больше года назад, но уже успела заявить о себе

Фото © Instagram / naomi.native

В своём инстаграме модель продвигает идеи бодипозитива и любви к себе, не стесняясь сниматься в откровенной одежде и нижнем белье

Фото © Instagram / naomi.native

По мнению Наоми, лишние килограммы — не причина ненавидеть себя и прятаться в балахоны. Каждая девушка достойна лучшего, есть у неё целлюлит или нет

Фото © Instagram / naomi.native

Блогерша считает, что каждому должно быть комфортно в своём теле, поэтому она не удаляет некоторые волосы, которые ей в целом не мешают

Фото © Instagram / naomi.native

Модель часто поднимает неудобные и зачастую табуированные темы, рассказывая о критических днях или делая обзоры на сексуальные игрушки, и такая смелость заработала ей 13,6 тыс. подписчиков