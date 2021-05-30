Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пышка борется за естественную красоту, выставляя напоказ свои килограммы в прозрачном белье

Наоми не нравится, что многие девушки со склонностью к полноте постоянно мучаются из-за комплексов и изводят себя на пустом месте.

30 мая, 17:00

Фото © Instagram / naomi.native

Наоми Нейтив — популярная блогерша из Лондона, Великобритания, которая появилась в соцсетях чуть больше года назад, но уже успела заявить о себе

Фото © Instagram / naomi.native

Фото © Instagram / naomi.native

В своём инстаграме модель продвигает идеи бодипозитива и любви к себе, не стесняясь сниматься в откровенной одежде и нижнем белье

Фото © Instagram / naomi.native

Фото © Instagram / naomi.native

По мнению Наоми, лишние килограммы — не причина ненавидеть себя и прятаться в балахоны. Каждая девушка достойна лучшего, есть у неё целлюлит или нет

Фото © Instagram / naomi.native

Фото © Instagram / naomi.native

Блогерша считает, что каждому должно быть комфортно в своём теле, поэтому она не удаляет некоторые волосы, которые ей в целом не мешают

Фото © Instagram / naomi.native

Фото © Instagram / naomi.native

Модель часто поднимает неудобные и зачастую табуированные темы, рассказывая о критических днях или делая обзоры на сексуальные игрушки, и такая смелость заработала ей 13,6 тыс. подписчиков

Фото © Instagram / naomi.native

Фото © Instagram / naomi.native

Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье

Модель забыла про фотошоп, несмотря на растяжки и складки, которые особенно заметны в таком белье

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель показала пикантное фото, но фанаты смеялись до слёз, увидев, что она сотворила с ягодицами

сегодня в 14:00

Модель надела платье с вырезом в таком месте, что никто не заметил, что рядом с ней есть подружка

сегодня в 06:00

Девушка заказала маленькое чёрное платье, но в реальности оно оказалось подходящим только для мусора

сегодня в 16:00

Байден рассказал о долгом телефонном разговоре с Си Цзиньпином

сегодня в 17:14

СОБР начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге

сегодня в 17:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1