Пышка борется за естественную красоту, выставляя напоказ свои килограммы в прозрачном белье
Наоми не нравится, что многие девушки со склонностью к полноте постоянно мучаются из-за комплексов и изводят себя на пустом месте.
Наоми Нейтив — популярная блогерша из Лондона, Великобритания, которая появилась в соцсетях чуть больше года назад, но уже успела заявить о себе
В своём инстаграме модель продвигает идеи бодипозитива и любви к себе, не стесняясь сниматься в откровенной одежде и нижнем белье
По мнению Наоми, лишние килограммы — не причина ненавидеть себя и прятаться в балахоны. Каждая девушка достойна лучшего, есть у неё целлюлит или нет
Блогерша считает, что каждому должно быть комфортно в своём теле, поэтому она не удаляет некоторые волосы, которые ей в целом не мешают
Модель часто поднимает неудобные и зачастую табуированные темы, рассказывая о критических днях или делая обзоры на сексуальные игрушки, и такая смелость заработала ей 13,6 тыс. подписчиков
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