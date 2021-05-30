Модель показала пикантное фото, но фанаты смеялись до слёз, увидев, что она сотворила с ягодицами
Девушка, видимо, решила, что нет предела совершенству, и немного увлеклась работой в фоторедакторах. Однако поклонники её эксперимент не оценили.
23-летняя британская модель Зара Макдермотт приобрела аудиторию в "Инстаграме" в размере 1,5 млн человек. Красотка, как и полагается звезде соцсетей, радует фанатов откровенными снимками в купальниках и белье. Однако пользователи заметили, что эффектные формы девушки на кадрах не всегда одного размера.
Блондинка поделилась фото с отдыха в Португалии, где позирует в обтягивающем белом платье с чёрным принтом. Она позировала на лоне природы, распустив длинные волнистые волосы и приняв одну из любимых поз инста-див: выгнула спину так, чтобы талия казалась тоньше, а бёдра и грудь — объёмнее.
Фанаты не поскупились на комплименты своей любимице, однако самых внимательных многое на этих кадрах смутило. Пользователи поразились невероятно большим ягодицам, которых не найти на других снимках, и странно выгнутым длинным рукам. Юзеры обвинили Зару в неумелой ретуши, отметив, насколько сильно искривились деревья и забор. "Когда фотошоп пошёл не так", "Что, в конце концов, случилось с твоей рукой?" — писали они в комментариях.
Деревья искривились из-за её пятой точки, лол
Это одна из самых длинных рук, что я когда-либо видела
Я подумала, ты пятой точкой дерево подпираешь
Зара Макдермотт — бывшая звезда реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) и модель, сотрудничающая с агентством Storm Management. Сердце девушки уже несвободно. Она встречается с Сэмом Томпсоном, который также появлялся на экране — в реалити-шоу "Золотая молодёжь Челси" (Made in Chelsea). Влюблённые ранее пережили разрыв после того, как знойную блондинку обвинили в измене, пишет Mirror. Но девушка признала свою ошибку, отметив, что ей очень жаль. Пара воссоединилась, и их чувства вспыхнули с новой силой. Недавно Зара призналась, что хочет замуж за своего избранника.
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