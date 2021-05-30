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10 историй от девушек, которые нашли себе папика и теперь разрываются между чувствами и деньгами

Жизнь эскортниц и других девушек "на обеспечении" ужасно стигматизирована и покрыта толстым слоем слухов и сплетен. Но у каждого есть шанс узнать о жизни "фей" напрямую.

30 мая, 13:00

Фото © Giphy

Девушки сами рассказывают свои истории жизни в сервисе Whisper, специально придуманном для того, чтобы каждый мог анонимно поделиться даже самыми стыдными секретами. В подборке ниже — 10 рассказов, которые раскроют вам глаза на заработок, личную жизнь и чувства тех, кому по воле судьбы пришлось искать папика.

Я живу две жизни. В одной меня обеспечивает папик, а в другой я обычная студентка в серьёзных отношениях. Не могу рассказать парню, потому что очень боюсь его потерять

Пользовательница Whisper из Калифорнии

Мой бойфренд не знает, что я уезжаю из города только ради того, чтобы встретиться со своим папиком. Он уверен, что я езжу к семье

Пользовательница Whisper из Лакаванны, США

"Помогите, я бедная". Гиф © Giphy

Я на полном обеспечении. Папик выделяет мне по 30 тысяч фунтов (3,1 млн рублей) в месяц, платит за мою трёхкомнатную квартиру, купил мне "бентли" и одежды ещё на 300 тысяч (31 млн). В чём проблема? Я влюблена в него, помогите!

Пользовательница Whisper из Черч-Лэнгли, Англия

Мой спонсор не знает, что он оплатил мне и моему парню поездку на Гавайи. Мой бойфренд тоже не в курсе

Пользовательница Whisper из Скотсдейла, США

Мой парень считает меня ангелом, спустившимся с небес. Но он даже и не подозревает, что у меня есть папик на протяжении всего времени наших отношений

Пользовательница Whisper из Чарльстона, США

"Бери мои деньги". Гиф © Giphy

У меня есть спонсор, и мой бойфренд не в курсе. Я, конечно, хочу остановиться, но деньги — очень хорошая штука

Пользовательница Whisper

У меня есть сразу два папика. А ещё я обручена. Мой жених думает, что я много путешествую по работе... что в каком-то смысле правда

Пользовательница Whisper из Юты, США

Он купил мне машину и платит за аренду квартиры. Впервые в жизни я чувствую себя достаточно уверенно, чтобы поступить в университет. Поддержка очень важна

Пользовательница Whisper из Огайо

Гиф © Giphy

Я провожу больше времени со своим папиком, чем с парнем, который до сих пор ни о чём не подозревает

Пользовательница Whisper из Чарлстауна, США

Бойфренд не знает, что у меня есть спонсор. Будем честны, я его сильно разбаловала своими заработками

Пользовательница Whisper из Мантеки, США

"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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