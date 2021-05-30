10 историй от девушек, которые нашли себе папика и теперь разрываются между чувствами и деньгами

Жизнь эскортниц и других девушек "на обеспечении" ужасно стигматизирована и покрыта толстым слоем слухов и сплетен. Но у каждого есть шанс узнать о жизни "фей" напрямую.