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Девушка заказала маленькое чёрное платье, но в реальности оно оказалось подходящим только для мусора

Онлайн-шопинг — это очень удобно, но стоит попытать счастье в непроверенном магазине, тут же происходит какой-нибудь конфуз. Так, героиня этого материала вместо миниатюрного вечернего платья получила мусорный мешок.

30 мая, 16:00

Кадры из видео © TikTok / mckenziesanderson

Пользовательница "Тиктока" Маккензи Андерсон несколько недель назад решила обновить свой гардероб по завету Коко Шанель и заказала маленькое чёрное платье в онлайн-магазине Prettylittlething ("Маленькие симпатичные вещи"). Но, к сожалению, то, что прислали ей по почте, нисколько не соответствовало названию магазина. Платье не только оказалось на несколько размеров больше, но ещё и было выполнено из сатина ужасного качества. Разочарованию британки не было предела.

Кадры из видео © TikTok / mckenziesanderson

Маккензи решила поделиться провалом в своём тикток-аккаунте mckenziesanderson. Аккаунт был почти пустым, но даже это не помешало ролику моментально стать вирусным. Всего за пару дней видео с платьем – мусорным мешком посмотрело порядка трёх миллионов пользователей соцсети. Комментаторы были в ужасе. Кто-то пересылал пост подругам и умолял их не заказывать это платье в онлайн-магазине. Другие заметили: подобные случаи — причина, почему они никогда не заказывают вещи в Сети.

Ну почему я увидела этот ролик уже после того, как заказала себе эту ерунду?

_felicity.xo

Я этого боюсь и не заказываю... Ахаха

aiko_sha_

Кадры из видео © TikTok / mckenziesanderson

Кадры из видео © TikTok / mckenziesanderson

В подписи к видео Маккензи написала, что она заказала правильный размер и всё, что могло пойти не так, пошло. Виноват в этом, конечно, бренд. Британка уже потребовала от представителей вернуть ей деньги. Пока никто не ответил

Невеста хотела отменить свадьбу, когда поняла, как её платье из онлайн-магазина выглядит на самом деле

Невеста хотела отменить свадьбу, когда поняла, как её платье из онлайн-магазина выглядит на самом деле

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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