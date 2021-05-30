Девушка заказала маленькое чёрное платье, но в реальности оно оказалось подходящим только для мусора
Онлайн-шопинг — это очень удобно, но стоит попытать счастье в непроверенном магазине, тут же происходит какой-нибудь конфуз. Так, героиня этого материала вместо миниатюрного вечернего платья получила мусорный мешок.
Пользовательница "Тиктока" Маккензи Андерсон несколько недель назад решила обновить свой гардероб по завету Коко Шанель и заказала маленькое чёрное платье в онлайн-магазине Prettylittlething ("Маленькие симпатичные вещи"). Но, к сожалению, то, что прислали ей по почте, нисколько не соответствовало названию магазина. Платье не только оказалось на несколько размеров больше, но ещё и было выполнено из сатина ужасного качества. Разочарованию британки не было предела.
Маккензи решила поделиться провалом в своём тикток-аккаунте mckenziesanderson. Аккаунт был почти пустым, но даже это не помешало ролику моментально стать вирусным. Всего за пару дней видео с платьем – мусорным мешком посмотрело порядка трёх миллионов пользователей соцсети. Комментаторы были в ужасе. Кто-то пересылал пост подругам и умолял их не заказывать это платье в онлайн-магазине. Другие заметили: подобные случаи — причина, почему они никогда не заказывают вещи в Сети.
Ну почему я увидела этот ролик уже после того, как заказала себе эту ерунду?
Я этого боюсь и не заказываю... Ахаха
В подписи к видео Маккензи написала, что она заказала правильный размер и всё, что могло пойти не так, пошло. Виноват в этом, конечно, бренд. Британка уже потребовала от представителей вернуть ей деньги. Пока никто не ответил
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